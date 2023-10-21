وزير التنمية المحلية: تنفيذ ٥ دورات تدريبية يستفيد منها 134 متدربا

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 21 أكتوبر 2023 01:33 مساءً - استكمالاً لتحقيق رؤية وأهداف خطة عمل وزارة التنمية المحلية وطموحاتها في وجود إدارة محلية قوية وفعالة مستجيبة، وتحقق رضا المواطنين على الخدمات المقدمة إليهم..

أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، عن انطلاق الأسبوع التدريبي الحادي عشر العاشر من الخطة التدريبية الجديدة للمحليات للعام المالي 2023/2024، والمنفذ بمركز التنمية المحلية بسقارة غدًا الأحد الموافق 22/10/2023، مؤكدًا أن الأسبوع القادم يتضمن تنفيذ 4 دورات تدريبية جديدة: وهي دورة اساسياتغ تطوير البرامج والتطبيقات الإلكترونية Programming Basics، ودورة اللغة الانجليزية المستوى الأساسي، ودورة التخطيط المحلي المتكامل وإدماج المواطنين في عملية التخطيط بالتعاون مع برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بالوزارة، ودورة أنماط التفكير والمهارات النفسية لمجتمع أكثر تطوراً بالتعاون مع المركز الإقليمي لدراسات التنمية المستدامة واستشراف المستقبل، ويستفيد من تلك الدورات 118 متدرب من جميع المحافظات.

وقال الوزير أن التدريب يُعتبر خياراً استراتيجياً تتطلع الوزارة من خلاله، لإعداد كوادر بشرية قادرة على تلبية حاجات العمل ومواكبة التطورات والتغيرات السريعة التي تحدث في مجالات العمل بالإدارة المحلية مشيراً إلى ا الأسبوع الـ 11 سيتضمن أيضًا استمرار دورة أساسيات تحليل البيانات باستخدام برنامج SPSS، للأسبوع الثاني علي التوالي، ويستفيد منها 16 متدرب من جميع المحافظات.

وأكد اللواء هشام آمنة، أن تدريب العاملين بالمحليات يمثل أهمية محورية لتطوير المحليات موضحًا أن التدريب يأتي في قمة أولويات الوزارة لرفع كفاءة العاملين بالمحليات مهنيًا، واكسابهم مهارات ومؤهلات جديدة، مما يساهم في فتح آفاقا جديدة أمامهم، ويتيح لهم التطلع نحو توجهات وظيفية جديدة تحسن من أدائهم المهني.

وأوضح اللواء هشام آمنة، أن الأسبوع الأول من دورة اساسيات تطوير البرامج والتطبيقات الإلكترونية Programming Basics، يستفيد منها 20 متدرب من جميع المحافظات، وتحتوي الدورة على التعرف بأساسيات تطوير البرمجيات، وأنواع أنظمة الحاسوب، وكيفية تطوير البرمجيات وتطوير المواقع الإلكترونية وتطوير تطبيقات الهواتف، بالإضافة إلي القدرة على تحليل التكنولوجيا المستخدمة في بناء الأنظمة، مشيرًا إلي أن دورة اللغة الانجليزية، يستفيد منها 25 متدرب نتيجة اختبارات تحديد المستوي، موضحًا أنه من شروط التقدم للحصول على دورات اللغة الإنجليزية، أن يكون المرشح حاصلاً على مؤهل عالي وطبيعة عمله تتطلب الإلمام باللغة الإنجليزية

وأضاف وزير التنمية المحلية، إلي دورة إدارة التغيير والتخطيط المحلي المتكامل التي يقوم بتنفيذها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بالتعاون مع اتحاد البلديات الهولندية تأتي في ضوء تكليفات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعميم الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، ويستفيد منها ٤٥ متدرب من مديري التخطيط بالديوان والمدن والمراكز لـ 17 محافظة، مشيراً إلى أن الدورة تتناول الإطار التشريعي لمنظومة التخطيط المحلى وكيفية إعداد الخطة الاستراتيجية للمحافظة بتحليل الوضع الراهن وتحديد رؤيتها ومتطلباتها وأهدافها الاستراتيجية والبرامج المستخدمة وآليات التنفيذ وأهمية استخدام مؤشرات قياس الأداء، إضافة إلى التعريف بالتخطيط المحلي المتكامل والتشاركي وأهداف تطوير المنظومة ومتابعة تنفيذ المشروعات، كما سيتضمن التدريب ورشة عمل على نماذج منظومة التخطيط المحلي المطورة للتطبيق العملي له.

ولفت وزير التنمية المحلية، إلي أن دورة أنماط التفكير والمهارات النفسية لمجتمع اكثر تطورًا، والتي ينفذها المركز الإقليمي لدراسات التنمية المستدامة واستشراف المستقبل يستفيد منها 28 متدرب من خريجي دورات قادة المستقبل والقيادات النسائية وخريجي جامعة اسلسكا، وتتناول الدورة عدة موضوعات من أهمها التعريف بأنماط التفكير، وأنواع الشخصيات وأساليب التفكير المختلفة والأدوات المستخدمة في تحليل الشخصية والتحليل الاستراتيجي للبيئة المهنية، والتعرف علي فن إدارة الوقت، وكيفية إدارة الفرد نفسه بنفسه وكيفية مواكبة التغير للنمو الشخصي في الحياة العملية، والمنهجية للتغير التنظيمي وتطبيق معرفة إدارة التغير كمنهج تنافسي، بالإضافة الي التعرف علي معوقات التغيير الشائعة ومهارات الاتصال وآليات التواصل، والتعرف علي مفهوم التحفيز والفرق بين الحافز والدافع وعلاقتهم بتطوير الأداء.

وتابع وزير التنمية المحلية: دورة أنماط التفكير والمهارات النفسية تتضمن ايضًا كيفية تنمية الثقة بالنفس ومواجهة الجمهور وطرق نشر الأفكار باستخدام أساليب الاقناع المختلفة، وكيف تكون شخصية مؤثرة، وما هي صفات القائد الناجح ومهارات فريق العمل الناجح، والتعريف بالفرق بين المساومة والتفاوض، والمهارات الوظيفية للوصول الي الاحترافية داخل بيئة العمل، وتختتم الدورة فعالياتها بتنفيذ عدة ورش عمل حول كيف تكتشف شخصيتك من نمط تفكيرك، وتطبيقات عملية لمنهجية مراحل التغيير باستخدام مهارات التحفيز والاتصال والتواصل، وكيف تستخدم مهاراتك في تحقيق أهدافك.

ونوه وزير التنمية المحلية، إلى أنه يتم تقييم أداء المتدربين خلال الدورات التدريبية، وقياس أثر التدريب في تطوير العمل في إداراتهم المختلفة بعده، وذلك تأكيداً على إستراتيجيات التدريب والتطوير التي تنظر إلى النشاط التدريبي على أنه استثمار قصير وطويل الأجل، له أثر فعال وعائد يوازى ، بل يفوق ما تم الاستثمار فيه ، ويؤدى بالتالي الى تنمية وتطوير أداء وسلوك العنصر البشرى بكل فاعلية.