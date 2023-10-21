الرئيس السيسي يتوسط صورة تذكارية مع رؤساء الدول والحكومات المشاركين في قمة...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 21 أكتوبر 2023 01:33 مساءً - توسط الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت صورة تذكارية للقادة ورؤساء الدول والحكومات ووزراء الخارجية وممثلي الدول والمنظمات الإقليمية والدولية المشاركة في أعمال "قمة القاهرة للسلام 2023" بالعاصمة الإدارية الجديدة لدعم القضية الفلسطينية.

وشارك في القمة الرئيس الفلسطيني محمود عباس"أبو مازن" والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد وولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ، والأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل ورئيس ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسو تاكيس، والرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس ورئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز ورئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقيه إلى جانب عدد من الوزراء وممثلي الدول.

وتهدف القمة - التي دعا إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي وتعقد بمشاركة دولية وإقليمية واسعة - إلى دعم القضية الفلسطينية وبحث مستقبل عملية السلام ووقف التصعيد في قطاع غزة.