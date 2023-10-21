أخبار مصرية

الرئيس السيسي: ندين بوضوح كامل استهداف أو قتل أو ترويع المدنيين

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حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 21 أكتوبر 2023 01:33 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر تدين بوضوح كامل استهداف أو قتل أو ترويع كل المدنيين المسالمين.

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح قمة القاهرة للسلام، وفى الوقت ذاته تعبر عن دهشتها البالغة في أن يقف العالم متفرجا على ازمة إنسانية كارثية يتعرض لها 2.5 مليون اسنان فلسطيني في قطاع غزة يفرض عليهم عقاب جماعي وحصار وتجويع وضغوط عنيفة للتهجير القسري في ممارسات نبذها العالم المتحضر الذى ابرم الاتفاقيات واسس القانون الدولى الإنساني.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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