ولى عهد الكويت: المأساة الإنسانية فى غزة نتيجة عدم التوصل لحل وسلام...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 21 أكتوبر 2023 01:33 مساءً - قال الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد الكويت: المأساة الإنسانية في غزة نتيجة عدم التوصل لحل وسلام شامل وعادل والتعامل مع الانتهاكات الإسرائيلية بمعايير مزدوجة.

وأضاف مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت، أنه يطيب لي أن أنوب عن حضرة ملك الكويت وأنقل إليكم جميعا خالص التحيات والدعوات بالتوفيق والسداد لكل ما فيه خير المنطقة والعالم أجمع".

وأشار ولي عهد الكويت خلال كلمته في افتتاح قمة القاهرة للسلام 2023: "نتقدم بالشكر الجزيل لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على عقد هذه القمة التي تأتي في ظل تطورات إنسانية مأسوية يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق وتحمل تداعيات خطيرة على أمن واستقرار المنطقة والعالم كله".

وتعقد قمة القاهرة للسلام 2023 التى تستضيفها العاصمة الإدارية الجديدة، لبحث تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية، ومناقشة جذور الصراع التاريخى بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والدفع نحو تفعيل عملية السلام فى الِشرق الأوسط للشروع فى تسوية عاجلة وشاملة للصراع الممتد لعقود، وذلك وفق مبدأ حل الدولتين ومبادرة السلام العربية التى تبنتها قمة بيروت عام 2002، بمشاركة إقليمية دولية واسع وعدد من الشخصيات الاعتبارية فى العالم وفى مقدمتهم السكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.