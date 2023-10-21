المنفى: نشكر الرئيس السيسى ومصر على الدعوة لمؤتمر القاهرة للسلام

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 21 أكتوبر 2023 01:34 مساءً - قدم محمد المنفى رئيس المجلس الرئاسي الليبي، الشكر لمصر على دعوتها لقمة القاهرة للسلام، قائلا:" أوجه الشكر إلى الرئيس السيسى ودولة مصر على المبادرة الشجاعة للدعوة لعقد هذا المؤتمر للسلام".

وأكد أن ما يحدث من استهداف كل من يعيش فى غزة حتى من احتموا فى المستشفيات والكنائس والمساجد فى ظل عدم تمكن مجلس الأمن من التوصل إلى تسوية بشان مشاريع القرارات المعروضة أمامه أو توقف العدوان يضع جميع القادة في المنطقة إلى تحد تاريخى، جاء ذلك خلال كلمته بقمة القاهرة للسلام.