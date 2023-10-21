احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 21 أكتوبر 2023 01:34 مساءً - قال ولي عهد الكويت، مشعل الأحمد الجابر الصباح، خلال كلمته في افتتاح قمة القاهرة للسلام 2023:" نتابع بكل ألم استمرار تطورات الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة والعقاب الجماعي الذي يتعرض له المدنيون.

وتابع مشعل الأحمد الجابر الصباح،: "يطيب لي أن أنوب عن حضرة ملك الكويت وأنقل إليكم جميعا خالص التحيات والدعوات بالتوفيق والسداد لكل ما فيه خير المنطقة والعالم أجمع".

وأضاف ولي عهد الكويت خلال كلمته في افتتاح قمة القاهرة للسلام 2023: "نتقدم بالشكر الجزيل لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على عقد هذه القمة التي تأتي في ظل تطورات إنسانية مأسوية يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق وتحمل تداعيات خطيرة على أمن واستقرار المنطقة والعالم كله".

واستكمل قائلا: "يجب الاستمرار في تقديم المساعدات الإنسانية إلى سكان قطاع غزة وعدم تهجيرهم خارج أراضيهم".

قال مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد الكويت: المأساة الإنسانية في غزة نتيجة عدم التوصل لحل وسلام شامل وعادل والتعامل مع الانتهاكات الإسرائيلية بمعايير مزدوجة.

يشارك فى القمة 31 دولة و3 منظمات دولية حتى الآن، وزعماء كلا من قطر، تركيا، اليونان، فلسطين، الإمارات، البحرين، المملكة العربية السعودية، الكويت، العراق، إيطاليا، قبرص، بالإضافة إلى سكرتير عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش، الذى أشاد بالدور المصرى فى الحرص على إيصال المساعدات لقطاع غزة عن طريق معبر رفح.

كما يحضر رؤساء وزراء كل من بريطانيا وإيطاليا وإسبانيا، وقبرص، وتركيا والبرازيل، وكذلك حضور المبعوث الخاص لدولة الصين، والبعوث الخاص الأمريكى، ووزير الشئون الخارجية المغربى، ووزير خارجية النرويج، ونائب وزير الخارجية الروسى، ورئيس المجلس الأوروبي.

كان مجلس الأمن القومى المصرى قد دعا خلال آخر اجتماع له ترأسه الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى استضافة قمة إقليمية ودولية حول القضية الفلسطينية، لبحث إيجاد حل للأزمة والصراع الراهن بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلي.

وترفض مصر بشكل قاطع أى محاولات لتصفية القضية الفلسطينية وكذلك تتصدى لمحاولات تهجير الفلسطينيين من أرضهم، وتعمل بتنسيق مشترك مع أطراف فاعلة فى المشهد الإقليمى والدولى من أجل تنسيق الجهود الدولية وبحث كافة السُبل الممكنة لإنهاء التصعيد الحالى واستعادة آفاق العملية السياسية بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى للوصول إلى حل دائم وشامل للقضية الفلسطينية وفقًا لمقررات الشرعية الدولية يحفظ حقوق الفلسطينيين فى دولتهم.

تأتى دعوة مصر لدول العالم لحضور هذه القمة لإعادة الزخم العالمى للقضية الفلسطينية بعد تهميش دام لعدة عقود نتيجة عدم قبول الجانب الإسرائيلى بالحل التفاوضى القائم على تفعيل عملية الشرق فى الأوسط على أساس حل الدولتين، فضلا عن استمرار الجانب الإسرائيلى فى استفزازاته ضد الفلسطينيين باقتحام المسجد الأقصى المبارك وبناء المزيد من المستوطنات وشن عمليات عسكرية على غزة والضفة والتنكيل بأهالى القدس.

وتعقد قمة القاهرة للسلام 2023 التى تستضيفها العاصمة الإدارية الجديدة، لبحث تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية، ومناقشة جذور الصراع التاريخى بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والدفع نحو تفعيل عملية السلام فى الِشرق الأوسط للشروع فى تسوية عاجلة وشاملة للصراع الممتد لعقود، وذلك وفق مبدأ حل الدولتين ومبادرة السلام العربية التى تبنتها قمة بيروت عام 2002، بمشاركة إقليمية دولية واسع وعدد من الشخصيات الاعتبارية فى العالم وفى مقدمتهم السكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.



