نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قوافل طبية مجانية للطلاب بمدارس الجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قامت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، بتنفيذ قوافل طبية بالمدارس، بالتعاون بين الإدارة المركزية لمكافحة التسرب وتعليم الكبار والمشاركة المجتمعية وأحدى المؤسسات الخيرية.

وذلك بناءا على توجيهات رئيس الجمهورية، لدعم المجتمع ومساندة الملفات الحيوية المعنية بالتنمية المستدامة، وحرصا على صحة أبنائنا الطلاب ورعايتهم، وبدعم وعناية وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي، ومحافظ الجيزة اللواء أحمد راشد، وبرعاية وإشراف أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة وسمية الخطيب وكيل المديرية.

حيث سوف يتم تنفيذ 48 قافلة طبية بمحافظة الجيزة فى إدارات:

أطفيح والعياط والصف وأبو النمرس، والحوامدية، ومنشأة القناطر.

وتحتوى القوافل على تخصصات الأطفال، والرمد، والباطنة، والأنف، والأذن، والجلدية، والتوعية الصحية.

ويقدم الكشف والعلاج بالمجان للفئات المستهدفة فى القوافل وهى الطلاب، والمعلمين وأولياء الأمور بواقع 700 حالة فى القافلة الواحدة.

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