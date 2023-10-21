ولى عهد الكويت: نتابع بكل ألم استمرار تطورات الاعتداءات الإسرائيلية على غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 21 أكتوبر 2023 02:38 مساءً - قال ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ، خلال كلمته بقمة القاهرة للسلام المنعقدة بالعاصمة الإدارية :" نتابع بكل ألم استمرار تطورات الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة والعقاب الجماعي الذي يتعرض له المدنيون. "

وتعقد قمة القاهرة للسلام 2023 التى تستضيفها العاصمة الإدارية الجديدة، لبحث تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية، ومناقشة جذور الصراع التاريخى بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والدفع نحو تفعيل عملية السلام فى الِشرق الأوسط للشروع فى تسوية عاجلة وشاملة للصراع الممتد لعقود، وذلك وفق مبدأ حل الدولتين ومبادرة السلام العربية التى تبنتها قمة بيروت عام 2002، بمشاركة إقليمية دولية واسع وعدد من الشخصيات الاعتبارية فى العالم وفى مقدمتهم السكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.