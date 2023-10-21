ولي عهد الكويت: التعامل مع الانتهاكات الإسرائيلية بمعايير مزدوجة سبب تفاقم الأزمة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 21 أكتوبر 2023 02:38 مساءً - طالب ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح،المجتمع الدولي بضرورة العمل على الوقف الفوري للانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة وتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني وفتح ممرات آمنة لوصول المساعدات للقطاع.

التعامل مع الانتهاكات الإسرائيلية بمعايير مزدوجة سبب تفاقم الأزمة

وأدان ولي العهد الكويتى، خلال قمة القاهرة للسلام ، العنف ضد الشعب الفلسطينى مشيرا الى ضرورة الاستمرار في تقديم المساعدات الإنسانية إلى سكان قطاع غزة وعدم تهجيرهم خارج أراضيهم.

وقال ولي عهد الكويت، إن المأساة الإنسانية في غزة نتيجة عدم التوصل لحل سلام شامل وعادل والتعامل مع الانتهاكات الإسرائيلية بمعايير مزدوجة.