الرئيس الفلسطيني: لن نقبل بالتهجير وسنبقى صامدين على أرضنا

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 21 أكتوبر 2023 02:38 مساءً - قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، إن شعبنا الفلسطيني الأعزل يواجه عدوانا غاشما ووحشيا من قبل آلة الحرب الإسرائيلي التي تنتهك القانون الدولى الإنساني .

وحذر الرئيس الفلسطيني، خلال كلمته في قمة القاهرة للسلام، من محاولات وعمليات طرد وتهجير الفلسطينيين من غزة والقدس والضفة الغربية، مشددا: لن نقبل بالتهجير وسنبقى صامدين على أرضنا مهما كانت التحديات.

وأكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، إننا نطالب منذ اليوم الأول من الاعتداء الإسرائيلي على غزة بإدخال المساعدات الإنسانية والتي قوبلت بالرفض.