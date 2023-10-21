الرئيس السيسي: مصر تدين بوضوح استهداف أو قتل أو ترويع كل المدنيين...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 21 أكتوبر 2023 02:38 مساءً - قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ مصر تدين بوضوح كامل استهداف أو قتل أو ترويع كل المدنيين المسالمين وفي الوقت ذاته تعبر عن دهشتها البالغة من أن يقف العالم متفرجًا على أزمة إنسانية كارثية يتعرض لها 2.5 مليون إنسان فلسطيني في قطاع غزة.

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في كلمته خلال قمة القاهرة للسلام 2023، أنَّ الفلسطينيين في غزة يُفرض عليهم عقاب جماعي وحصار وتجويع وضغوط عنيفة للتهجير القسري في ممارسات نبذها العالم المتحضر الذي أبرم الاتفاقيات وأسس القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني لتجريمها ومنع تكرارها.

وتابع رئيس الجمهورية أنَّ هذا الامر يدفعنا إلى تأكّيد دعوتنا لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني والمدنيين الأبرياء