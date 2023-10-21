ملك البحرين: دور مصر محوري في القضية الفلسطينية واستقرار المنطقة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 21 أكتوبر 2023 02:38 مساءً - أكد العاهل البحرينى حمد بن عيسى ، في كلمته أمام قمة القاهرة للسلام، رفض المملكة للانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطينية وخرق كافة القوانين الدولية الإنسانية، مشددا على حل القضية الفلسطينية بحل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية على حدود 67.

وأكد دور مصر المحورى فى القضية الفلسطينية وكذا فى ترسيخ الاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط ، وهو الدور المعهود من مصر الشقيقة .

وشدد على إنه "يجب وقف التصعيد وإنهاء العمليات العسكرية وتوفير الحماية للمدنيين من الجانبين، مضيفا : " لن يكون هناك استقرار فى الشرق الأوسط دون تأمين الحقوق للشعب الفلسطيني الشقيق وتحقيق السلام الشامل."

جاء ذلك خلال كلمته فى افتتاح قمة القاهرة للسلام 2023، والتي تستضيفها العاصمة الإدارية الجديدة، لبحث تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية، ومناقشة جذور الصراع التاريخى بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والدفع نحو تفعيل عملية السلام فى الِشرق الأوسط للشروع فى تسوية عاجلة وشاملة للصراع الممتد لعقود، وذلك وفق مبدأ حل الدولتين ومبادرة السلام العربية التى تبنتها قمة بيروت عام 2002، بمشاركة إقليمية دولية واسع وعدد من الشخصيات الاعتبارية فى العالم وفى مقدمتهم السكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.