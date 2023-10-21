الرئيس السيسي: تصفية القضية الفلسطينية دون حل عادل لن يحدث ولن يكون...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 21 أكتوبر 2023 02:38 مساءً - قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ من يظن أنّ الشعب الفلسطيني الصامد يرغب في مغادرة أرضه حتى لو كانت تحت الاحتلال أو القصف، فهو يجهل طبيعة الشعب الأبي.

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته الافتتاحية في قمة القاهرة للسلام التي تستضيفها العاصمة الإدارية الجديدة: «أؤكد للعالم بوضوح ولسان مبين وتعبير صادق عن إرادة وعزم جميع أبناء الشعب المصري فردا فردا، أنّ تصفية القضية الفلسطينية دون حل عادل لن يحدث، وفي كل الأحوال لن يحدث أبدا على حساب مصر».