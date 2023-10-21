وزير خارجية تركيا: يجب أن يكون هناك التزام بالقانون الدولي والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 21 أكتوبر 2023 02:39 مساءً - قال وزير خارجية تركيا هاكان فيدان إنه يجب أن يكون هناك التزام بالقانون الدولي والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وأكد وزير خارجية تركيا خلال كلمته بقمة القاهرة للسلام 2023 التى تستضيفها العاصمة الإدارية الجديدة، لبحث تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية، ومناقشة جذور الصراع التاريخى بين الفلسطينيين والإسرائيليين أن الاحتلال الإسرائيلي استهدف المدنيين في منازلهم والمستشفيات.

وأضاف وزير الخارجية التركي إن إسرائيل يجب أن تتوقف عن عملياتها العدائية ضد الفلسطينيين.

وأشار إلى أن آلاف المدنيين قتلوا في العملية العسكرية في فلسطين.