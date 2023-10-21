نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظة الجيزة توفر فرص عمل بمرتبات مجزية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت محافظة الجيزة، عن طريق جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالمحافظة، عن توافر فرص عمل (سائقين رخصة درجة ثانية وثالثة) لمن تتراوح أعمارهم بين 23 و45 عاما بإحدى الشركات.

وأوضح الجهاز أن الوظائف المطلوبة تتطلب مؤهل بداية من دبلوم، والعمل 8 ساعات، وتتيح مزايا تأمين طبي خاص واجتماعي وزيادات سنوية وبدل انتقال.

وعلى الراغبين في التقدم للوظائف المطلوبة الحضور لمقر الجهاز الكائن في 300 ميدان الجيزة عمارة النبراوى الدور الثانى، يوميا من الأحد وحتى الخميس، وذلك من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 2 عصرا.

كما نبه الجهاز، أنه يمكن التواصل للاستفسار عن الوظائف عبر أرقام التليفونات الآتية: "35720825 – 35711198".