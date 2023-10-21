متطوّعة سيناوية على معبر رفح: مصر دائمًا ستكون في الأقرب لشقيقتها فلسطين

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أحمد جودة - القاهرة - أبدت مواطنة سيناوية متطوّعة على معبر رفح، سعادتها الشديدة، بعد دخول المساعدات المصرية لمعبر رفح الحدودي، لإنقاذ الأخوة الأشقاء في غزة.

وقالت في تصريحات لـ "دوت الخليج"، إن المصريين جميعًا شعروا بالفرحة لدخول المساعدات الطبية للقطاع، مُتمنين وقف إطلاق النار، واستهداف المدنيين العُزّل.

ووجهت الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، والقيادة المصرية، على موقفها القوي والشجاع إزاء الأزمة، مؤكدة أن مصر دائمًا ستكون في الأقرب لشقيقتها فلسطين.