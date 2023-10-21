التجمع يبعث برسالة تحية إلى الأمين العام للأمم المتحدة والرئيس السيسى

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 21 أكتوبر 2023 03:32 مساءً -

عقد المكتب السياسي لحزب التجمع اجتماعا طارئا لبحث الاعتداءات اليومية للحرب الإسرائيلية الوحشية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وبدأ الاجتماع أعماله بالوقوف دقيقة تكريماً وتقديراً لأرواح شهداء الشعب الفلسطيني المكافح والجسور، وأرواح شهداء الأمة العربية.

وخلال الاجتماع وجه، سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع وعضو مجلس الشيوخ، باسمه وباسم أعضاء حزب التجمع تحية الشكر والتقدير للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش لموقفه النبيل والشجاع بتوجهه بنفسه لتفقد معبر رفح، وإدانته لتأخير فتحه لمرور المساعدات العربية والمصرية والدولية إلى أهالي غزة المحاصرين والمحرومين من الغذاء والماء والدواء، ومن وجود أماكن المالية تحميهم من القصف الإسرائيلي الوحشى على بيوتهم، وعلى مستشفيات يلجأون إليها حماية من الهجمات الإسرائيلية المستمرة.

كما حيا المكتب السياسي لحزب التجمع، أنطونيو جوتيرش، كما ثمن تقديره الرفيع المستوى للدور المصرى في هذه الأزمة، وتأكيده على حق مصر كدولة ذات سيادة في التصرف المسئول تجاه حرب غزة.

كما بعث المكتب السياسي لحزب التجمع ببالغ أمنياته بنجاح انعقاد قمة القاهرة للسلام الذي دعا إليها الرئيس السيسى من أجل السلام .