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وزيرة خارجية اليابان: هناك أكثر من مليون شخص بغزة في أصعب الحالات الإنسانية

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احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 21 أكتوبر 2023 03:32 مساءً - قالت يوكو كاميكاوا وزيرة خارجية اليابان: هناك أكثر من مليون شخص في غزة في أصعب الحالات الإنسانية.

 

وأضافت خلال كلمتها في قمة القاهرة للسلام: "اليابان عقدت مشاورات مع الدول المحيطة من أجل العمل إلى حل الأزمة الحالية، والتحدي الآن هو تحديد الموقف الإنساني لأن هناك مليون شخص في غزة على الأقل هم في أصعب الحالات الإنسانية، وعلينا دخول المساعدات الإنسانية، ولشعب قطاع غزة في أسرع وقت ممكن، وهو أمر حتمي وإلزامي من خلال إجراء الرعايا الأجانب وهم أصدقاء للفلسطينيين، ونعلن عن توفير 10 مليارات دولار لتقديم المساعدات بناء على احتياجات على الأرض بطريقة فورية.

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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