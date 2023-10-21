سائقو الشاحنات العائدة من معبر رفح يحتفلون بدخول المساعدات إلى قطاع غزة (فيديو)

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أحمد جودة - القاهرة - احتفل سائقو الشاحنات المصرية العائدة من معبر رفح، بدخول المساعدات الطبية للأشقاء في غزة.

وردد السائقون هتافات داعمة للفلسطينيين، مطالبين بدخول بقية الشاحنات، خاصة المُحملة بالمواد الغذائية خلال الأيام المقبلة.

وعادت منذ قليل الشاحنات المصرية الـ19 من معبر رفح بعد إيصال المساعدات لقطاع غزة، في الجانب الفلسطين.

وكانت قد عبرت 19 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية والأدوية من معبر رفح إلى قطاع غزة، وذلك لإمداد القطاع بالأغذية والمياه وبالأدوية اللازمة لإسعاف وإنقاذ جرحى ومصابي القصف الصهيوني المستمر على القطاع في يومه الرابع عشر.