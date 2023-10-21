نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقيب المهن التمثيلية: اتخذنا قرارًا بشطب أي عضو يشارك في عمل فني مع الكيان الصهيوني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، إن النقابات الفنية الثلاث التمثيلية والسينمائية والموسيقية، لديها قرار واضح بشطب أي من أعضائها إذا شاركوا في أي عمل فني مع الكيان الصهيوني، مضيفًا: "بالفعل تم شطب عدد من الأسماء التي شاركت في أعمال مع الكيان الصهيوني.

وأكد خلال اجتماع مجلس نقابة الصحفيين مع ممثلي النقابات المهنية، بمقر نقابة الصحفيين اليوم، لتنسيق الجهود المشتركة لدعم الشعب الفلسطيني البطل في مواجهة آلة الحرب الصهيونية: "كلنا نعاني ووجعنا وألمنا واحد، ونحن معكم كفنانين مصريين في أي قرار تتخذونه، وأضم صوتي لكم.