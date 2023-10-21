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وزير الأوقاف يعلن انطلاق 10 قوافل دعوية كبرى الجمعة المقبل

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الأوقاف يعلن انطلاق 10 قوافل دعوية كبرى الجمعة المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن وزير الأوقاف د. محمد مختار جمعة عن انطلاق (10) قوافل دعوية كبرى الجمعة القادمة 27 /10  بعنوان: (سيناء المباركة "المكان والمكانة" أرض الخير والنماء والتضحية والفداء). 
وذلك في إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، تنطلق الجمعة القادمة الموافقة، تشمل أداء خطبة الجمعة وعقد مقارئ قرآنية، والمشاركة في النشاط التثقيفي للطفل، وذلك على النحو التالي:

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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