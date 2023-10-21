نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الأوقاف يعلن انطلاق 10 قوافل دعوية كبرى الجمعة المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن وزير الأوقاف د. محمد مختار جمعة عن انطلاق (10) قوافل دعوية كبرى الجمعة القادمة 27 /10 بعنوان: (سيناء المباركة "المكان والمكانة" أرض الخير والنماء والتضحية والفداء).

وذلك في إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، تنطلق الجمعة القادمة الموافقة، تشمل أداء خطبة الجمعة وعقد مقارئ قرآنية، والمشاركة في النشاط التثقيفي للطفل، وذلك على النحو التالي: