نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طارق سعدة: الإعلام المصري والعربي عليه دور كبير نقل وتوثيق الاعتداء على غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، الشكر لنقابة الصحفيين على الدعوة إلى اجتماع النقابات المهنية اليوم لتنسيق جهود دعم الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن ذلك لافتة طيبة وتحرك يبغي المصلحة المصرية والعربية ويعكس الاحساس الصادق بالأخوة الفلسطيني وما يحدث من انتهاكات ومجازر مرفوضة بحقهم.

وقال إن الواقع الإعلامي لتغطية الاحداث ينقسم إلى اتهاجاهين أولهما الإعلام الغربي ورسمه لصورة زهنية بأن المعتدي عليه هو الجانب الإسرائيلي على عكس الحقيقة، وهناك العديد من الخروقات التي يقوم بها بمباركة الجانب الإسرائيلي على المجازر والانتهاكات.

واضاف: هناك ايضا الإعلام المصري والعربي والذي ينقل الأحداث بطريقة مهنية، وعليه دور كبير في العمل على تصحيح الصورة وتوثيق الأحداث التي من الممكن أن يبنى عليها رأي عام عالمي.

وتابع: “نرحب بوجود لجنة تنسيقية للنقابات المهنية، كل يلعب دور فيما يخصه، وايضا ادعم إنشاء موحد للنقابات المهنية لدعم الشعب الفلسطيني”.

واستكمل قائلًا: “لا بد للاعلام المصري أن يعمل على تصحيح الصورة ونقل الحقيقة، ورصد الانتهاكات، ويمكن أن يتم الاستعانة بالمرصد الاعلامي التابع لنقابة الاعلامين، والذي يعمل بصورة يومية لرصد كل ما يدور في الاعلام المصري والعربي”.