نقيب المهندسين يقترح إرسال قافلة معونات من النقابات المهنية إلى فلسطين

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أحمد جودة - القاهرة - ألقى المهندس هشام سعودي، وكيل نقابة المهندسين، كلمة المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين خلال الاجتماع المشترك للنقابات المهنية لتنسيق جهود دعم الشعب الفلسطيني.

وقال في كلمته: “أود أن اتوجه بالتحية لهذا الجمع الكريم، وأثمن بشدة تحركاتكم وجهدكم لدعم ونصرة شعبنا العربي في فلسطين، وكانت أمنية حياتي مشاركتكم هذه اللحظات الفارقة في تاريخ أمتنا العربية، ولكن منعتني ظروف صحية طارئة من الحضور”.

وأضاف: “كما أشكر نقابة الصحفيين والأستاذ خالد البلشي نقيب الصحفيين على استضافة هذا الاجتماع”.

وتابع: “إنني إذ تغمرني مشاعر الحزن العميق على ما يتعرض له أشقائنا الفلسطينيين من مذابح ترتكبها قوات الاحتلال الصهيوني، والتي بلغت حد قصف المستشفيات والكنائس، وسقوط آلاف الشهداء من الجرحى والأطفال والنساء والعجزة، فإنني أحيي نضال وصمود الشعب الفلسطيني في وجه هذا المحتل الغاصب”.

وأكد ضرورة تكاتفنا كنقابات مصرية وطنية في تقديم كل وسائل الدعم والمساندة، خصوصًا مع إجراءات الحصار والتجويع والتشريد التي تفرضها قوات الاحتلال، في انتهاك صريح لكل القيم الإنسانية، والمواثيق الدولية.

ومن هذا المنطلق اقترح نقيب المهندسين، العمل سويا وفورا على التالي:

إطلاق حملة تبرع بالدم بالتنسيق مع الجهات المصرية المعنية.

تعاون النقابات المهنية في تجهيز وإرسال قافلة معونات إلى فلسطين تضم كل الاحتياجات الطبية والغذائية لشعبنا الشقيق.

الدعوة لتنظيم مظاهرة موحدة لكل المهنيين في كل المحافظات المصرية، بالتنسيق بين النقابات المهنية المختلفة، ويشرفنا كنقابة المهندسين استقبال هذه الوقفة في ٣٠ شارع رمسيس.

تفعيل التعاون بين لجنة فلسطين بنقابة المهندسين مع نظيراتها في النقابات المهنية.

واختتم: “إننا هاهنا لْنؤكدْ معا دعمنا الثابت للشعب الفلسطيني، وأن فلسطين هي قضيتنا الأولى... وعلى يقين أن التوفيق سيكون حليفنا في التنسيق سويًا لهذه المهمة الواجبة والجليلة”.