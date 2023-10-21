جامعة الأزهر بأسيوط تنظم وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني الشقيق تضم الآلاف

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 21 أكتوبر 2023 04:29 مساءً - تأييدًا لقرارات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تجاه القضية الفلسطينية؛ انطلقت اليوم من داخل حرم جامعة الأزهر بأسيوط مسيرة ضخمة تضم الآلاف من المشاركين من جميع منسوبي الجامعة من عمداء ووكلاء وأعضاء هيئة التدريس والعاملين وطلاب وطالبات الفرع، يتقدمهم الدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي.

وأوضح نائب رئيس الجامعة لفرع أسيوط أن هذه الوقفات التضامنية تعد تأكيدًا وتأييدًا لقرارات القيادة السياسية فى حفظ الأمن القومي المصري، ورفض فكرة تصفية القضية الفلسطينية عبر دعوات التهجير إلى سيناء، مؤكدًا على اصطفاف جميع منسوبي جامعة الأزهر برئاسة فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، خلف القيادة السياسية في جميع الإجراءات والتدابير؛ لوقف مخطط تهجير الأشقاء الفلسطينيين من قطاع غزة.

وأوضح نائب رئيس الجامعة أن المشاركين في الوقفة التضامنية أكدوا على رفضهم التام لما يحدث فى غزة من مجازر تهدف لإبادة الشعب الفلسطيني، مرددين: بالروح بالدم نفديك يا أقصى، ونحن فداك يا فلسطين؛ تعبيرًا عن تضامنهم مع الأشقاء الفلسطنيين، والتنديد بجرائم إسرائيل؛ حيث شارك بها ما يزيد عن أكثر 3000 طالب وطالبة من مختلف كليات جامعة الأزهر بأسيوط.