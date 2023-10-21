الحصاد الاسبوعي لأنشطة وزارة البيئة خلال الفترة من ١٤ الى ٢١ أكتوبر...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 21 أكتوبر 2023 04:29 مساءً - تستعرض وزارة البيئة في الحصاد الاسبوعي أبرز أنشطة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وقطاعات الوزارة المختلفة خلال الاسبوع الماضي في الفترة من ١٤ الى ٢١ اكتوبر الجاري كالتالي:

الاثنين الموافق ١٦ اكتوبر:

"مواصلة الحملات التفتشية والتوعوية على صعيد مصر للسيطرة على نوبات تلوث الهواء الحادة وفتح المجال أمام المستثمرين لتحويل مخلفات الذرة بأسيوط لاعلاف وأسمدة وتدخل فى صناعة الأخشاب"

- ياسمين فؤاد وزيرة البيئة تؤكد على استمرار جهود وزارة البيئة فى السيطرة على نوبات تلوث الهواء الحادة بمحافظة أسيوط، حفاظاً على جودة الهواء وتصدياً للتغيرات المناخية ، وذلك من خلال مجموعة من المحاور ، حيث تم تجميع ما يقرب من (650 ) طن من المخلفات الزراعية الناتجة عن الذرة الشامية والرفيعة حتى الآن، واستخدام 150 طن منهم كعلف للماشية بواسطة الثروة الحيوانية بأسيوط، كما تم استخدام ما يقرب من 500 طن مخلفات زراعية عن طريق الشركة المصرية للصناعات التحويلية بسوهاج لاستخدامها فى صناعة الأخشاب. كما تم التفتيش على المصانع ذات الانبعاثات الكثيفة ،و تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين. وتنفيذ حملات مرورية لفحص عادم المركبات بالتعاون مع الادارة العامة للمرور بأسيوط وشرطة البيئة والمسطحات لتخفيف حدة الانبعاثات،وايضا تنفيذ حملات توعوية للمزارعين بالحقول والجمعيات الزراعية والوحدات المحلية والجمعيات الاهلية وداخل المساجد والكنائس لتوعية المواطنين بالاضرار الناتجة عن حرق المخلفات الزراعية ، وكيفية الاستفادة من المخلفات الزراعية .

الثلاثاء الموافق ١٧ اكتوبر:

"وزيرة البيئة تشارك في افتتاح أيام كوريا للابتكار الأخضر ٢٠٢٣

بالتعاون بين البنك الدولي وصندوق كوريا للنمو الأخضر"

- الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة تشارك في افتتاح أيام كوريا للابتكار الأخضر ٢٠٢٣، كمنصة للتعرف على الحلول المتطورة وتعزيز الشراكات، والذي ينفذه البنك الدولي بهدف تبادل المعرفة حول النمو الأخضر، بتمويل من الصندوق الاستئماني الكوري للنمو الأخضر (KGGTF)، لتعزيز تبادل النهج المبتكرة للتنمية المستدامة، وجذب الخبراء العالميين في النمو الأخضر وتغير المناخ والاستدامة، حيث تم اقامة الحدث في مصر في الفترة من 17 إلى 19 أكتوبر 2023 تحت شعار "رفع مستوى آثار النمو الأخضر"، بحضور السيد ستيفان غيمبرت، المدير القطري للبنك الدولي لمصر، وبمشاركة مجموعة من الخبراء من كوريا ومصر والبنك الدولي.

" رئيس جهاز شئون البيئة يشارك في جلسة العمل نحو النمو الاخضر بين البنك الدولي وكوريا ومصر خلال فعاليات أيام كوريا للابتكار الأخضر ٢٠٢٣ "

- الدكتور علي أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة، يشارك في جلسة العمل نحو النمو الأخضر بين البنك الدولي وكوريا ومصر، ضمن فعاليات أيام كوريا للابتكار الأخضر ٢٠٢٣، كمنصة للتعرف على الحلول المتطورة وتعزيز الشراكات، ويستعرض ملامح خطوات مصر نحو التحول الاخضر على مستوى السياسات والتنفيذ ويتحدث عن المجالات الواعدة للتعاون بين مصر وكوريا في قطاع البيئة، ومنها استمرار التعاون القائم في مجال ادارة المخلفات سواء البلدية أو الخطرة، وتكرار التجارب الناجحة وجذب الفرص الاستثمارية في هذا المجال، واشراك القطاع الخاص، وايضا التعاون في مجال ادارة المياه، والاقتصاد الحيوي، إلى جانب تعزيز تكنولوجيا الطاقة النظيفة ومنها الهيدروجين الأخضر، حيث تسعى مصر لأن تكون مركزا اقليميا لانتاج الهيدروجين الأخضر، ويلقى اهتمام كبير من القيادة السياسية.

الجمعه الموافق ٢٠ اكتوبر

" وزيرة البيئة تشارك فى المؤتمر التاسع لوزراء البيئة في العالم الإسلامي "نحو تحقيق التحول الأخضر في العالم الإسلامي" بمدينة جدة "

- الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة تشارك فى فاعليات الجلسة الأولى من المؤتمر التاسع لوزراء البيئة في العالم الإسلامي"نحو تحقيق التحول الأخضر في العالم الإسلامي" ، الذى تنظمه منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة إسيسكو بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية ، بحضور لفيف من وزراء البيئة لعدد من الدول العربية والإسلامية،و قد استعرضت وزيرة البيئة ما تم من اجراءات خلال مؤتمر الأطراف cop27 الذى عُقد بمدينة شرم الشيخ للربط بين قضية تغير المناخ والتحديات البيئية الدولية التى تواجه عالمنا مع أهمية الربط بين هذه القضية والقضايا الاخرى الدولية وخاصة قضية التصحر .فؤاد أن جهود الدولة المصرية ساهمت بالتعاون مع كافة شركاء التنمية والمنظمات الدولية ، والدول النامية والمتقدمة فى عدد من المبادرات لتحقيق التوازن بين موضوعات التخفيف والتكيف من بينها المبادرة الخاصة بالغذاء والزراعة من أجل التحول المستدام ، مبادرة انتقال الطاقة العادل ، تعزير الحلول القائمة على الطبيعة ، المخلفات وخفض نسبتها بحلول عام 2050 ، والمدن الحضرية المستدامة. وتدعو لضرورة وضع خارطة طريق مؤسسية لإدارة تأثيرات تغير المناخ والتخفيف منها والخروج بهدف رقمى لكيفية التكيف معها .

" وزيرة البيئة تلتقى نظيرها العراقى لبحث سبل التعاون المشترك فى عدد من المجالات البيئية المختلفة على هامش مشاركتها فى المؤتمر التاسع لوزراء البيئة في العالم الإسلامي

بالمملكة العربية السعودية "

- الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، تلتقى بالسيد نزار ئاميدى وزير البيئة العراقى ، لبحث سبل التعاون المشترك فى عدد من المجالات البيئية وخاصة ملف التغيرات المناخية وذلك على هامش مشاركتها فى المؤتمر التاسع لوزراء البيئة في العالم الإسلامي"نحو تحقيق التحول الأخضر في العالم الإسلامي" بالمملكة العربية السعودية ، مُشيرةً إلى أن العمل المناخى يتطلب التعاون وتضافر القوى بين الجميع ، مقترحةً تشكيل فريق تفاوضى قوى فى الإتفاقية الإطارية لتغير المناخ ، حيث يمكن لمصر تقديم خبرتها فى هذا المجال لما تتمع به من خبرة فى مجال التفاوض ، موضحة أن مصر يمكن ان تساعد فى بناء القدرات والتطوير المؤسسى ، مقترحةً ان تقوم العراق بتحديد أولويتها فى العمل المناخى ، والعمل على تشكيل فريق عمل من البلدين وتحديد نقاط اتصال من الجانبين لمناقشة موضوعات المناخ والتحول الاخضر .وقد أعرب السيد نزار ئاميدى وزير البيئة العراقى عن تطلعه للإستفادة من تجارب مصر وخبراتها فى العمل المناخى، والتعامل مع المخلفات بأنواعها ، مُشيراً إلى اعتزام العراق عقد مؤتمر إقليمى عربى حول التصحر، وقد وجه الدعوة لمصر للمشاركة فيه.

" وزيرة البيئة تلتقى نظيرها الأردنى لبحث استكمال التعاون بمجال حماية الطبيعة والتنسيق لمؤتمر المناخ cop28"على هامش مشاركتها فى المؤتمر التاسع لوزراء البيئة في العالم الإسلامي" نحو تحقيق التحول الأخضر في العالم الإسلامي"

- الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، تلتقى الدكتور معاوية خالد الردايدة وزير البيئة الأردني، لبحث استكمال جهود التعاون المصرى الاردنى فى مجال حماية الطبيعة والتنوع البيولوجى ، وايضا الاتفاق على موضوعات المناخ التى سيتم طرحها بمؤتمر المناخ القادم cop28 بدولة الامارات، وذلك على هامش مشاركة وزيرة البيئة المصرية فى المؤتمر التاسع لوزراء البيئة في العالم الإسلامي"نحو تحقيق التحول الأخضر في العالم الإسلامي" ، وناقش الجانبان خلال اللقاء القضايا الرئيسية التى ستناقش خلال مؤتمر المناخ القادم COP28 الذ ، حيث اكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، على ضرورة التركيز على النقاط الهامة وكذلك الاتفاق على ورقة عمل لأهم القضايا الملحة ، والتى سيتم طرحها بالمؤتمر والتى يعد من أهمها العمل على مضاعفة التمويل اللازم لتفيذ مشروعات التكيف والتخفيف للتقليل من الآثار السلبية للتغيرات المناخية على البلدان النامية ، مع تفعيل صندوق الخسائر والأضرار الذى تم إقراره خلال مؤتمر المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ لمساعدة البلدان الأكثر عرضة لآثار التغيرات المناخية ، وضمان وصول التمويل للدول الأكثر احتياجا.كما استعرض الجانبان الاجراءات التى تم تنفيذها بشأن التعاون فى مجال حماية الطبيعة والتنوع البيولوجي ومنها ،تنفيذ مشروع ملاذ آمن للحياة البرية بمحمية وادي الريان ، وايضا محمية العقبة البحرية ، واجراء تدريب مكثف مشترك بين الجانبين المصري والأردني.