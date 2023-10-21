رئيس زراعة الشيوخ: كلمة الرئيس السيسى أكدت رفض تهجير الفلسطينين وتصفية القضية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 21 أكتوبر 2023 04:30 مساءً - قال النائب عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال قمة القاهرة للسلام اليوم بحضور عدد من القادة ورؤساء الدول، تضمنت عدد من الرسائل الهامة والواضحة بشأن تداعيات العدوان الإسرائيلي علي الشعب الفلسطيني، وكذلك رفض مخطط التهجير القسري للفلسطينيين.

وقال الجبلي، إن الرئيس السيسى كان حاسما في تأكيده أن تصفية القضية الفلسطينية دون حل عادل لن يحدث على حساب مصر أبدا، وأن الحل هو العدل في حصول الفلسطينيين على حقوقهم في دولة مستقلة.

وأشار الجبلي إلي أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كشف الستار عن الموقف الدولي المخزى في تلك القضية، في ظل صمت المجتمع الدولي تجاه ما يتعرض له سكان غزة من تجويع ومخطط تهجير قسري، مشيرا إلي أن القضية كشفت عن المعايير المزدوجة في المواقف الدولية.

وتابع عضو مجلس الشيوخ، أن قمة القاهرة للسلام، تعد فرصة لحل القضية الفلسطينية، لاسيما وأن شعوب العالم تترقب حاليا الموقف العربي في هذه اللحظة التاريخية الدقيقة التى يصعد فيها الاحتلال الإسرائيلي تصعيده العسكرى، ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.

وثمن الجبلي الدور المصرى تجاه القضية الفلسطينية، ودعم الشعب الفلسطيني، مشيدا بالموقف المصرى الأخير بشأن العمل علي إيصال المساعدات لغزة، وهو ما أكده الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في كلمته اليوم، حيث أعلن أن مصر لم تغلق معبر رفح يوما إلا أن القصف الإسرائيلي حال دون عمله، وأن منذ اللحظة الأولى، انخرطت مصر في جهود مضنية آناء الليل وأطراف النهار لتنسيق وإرسال المساعدات الإنسانية، إلى المحاصرين في غزة، وأنه تم الاتفاق مع الرئيس الأمريكي على تشغيل المعبر بشكل مستدام، بإشرافٍ وتنسيق مع الأمم المتحدة، ووكالة "الأونروا"، وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني وأن يتم توزيع المساعدات، بإشراف الأمم المتحدة، على السكان، في قطاع غزة.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أهمية كلمة الرئيس الموجهة للعالم، حين قال،: تقول لكم مصر.. بكلمات ناصحة أمينة: إن حل القضية الفلسطينية، ليس التهجير.. وليس إزاحة شعب بأكمله إلى مناطق أخرى.. بل إن حلها الوحيد، هو العدل، بحصول الفلسطينيين على حقوقهم المشروعة، في تقرير المصير، والعيش بكرامة وأمان، في دولة مستقلة على أرضهم.. مثلهم، مثل باقي شعوب الأرض"

ودعا الجبلي، المجتمع الدولي للإمعان في رسائل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وإعادة تقييم موقفه تجاه القضية الفلسطينية والنظر إليها بشكل عادل والإسراع في وقف العدوان الإسرائيلي الغاشم علي المدنيين والأطفال والنساء والتى تعد جرائم حرب يعاقب عليها القانون الدولي.