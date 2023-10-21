"حكايا أرض شجر الزيتون".. في ليلة حكي من أجل فلسطين بنقابة الصحفيين

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أحمد جودة - القاهرة - تنظّم اللجنة الثقافية والفنية بنقابة الصحفيين، ليلة حكي وغناء، وإلقاء شعر تحت عنوان "حكايا أرض شجر الزيتون" من أجل فلسطين، وذلك فى تمام الساعة السابعة مساء الإثنين 23 أكتوبر فى مسرح النقابة، الليلة يقدّمها مجموعة من الحكائين المصريين على رأسهم محمد عبدالفتاح، بمشاركة الشاعر الكبير إبراهيم عبدالفتاح، والشاعر منتصر حجازى، والمطربة سلمى عصام، والمطرب حازم شاهين.

ليلة الحكى هى من ليالي بيت الحواديت، وهو المشروع الذي يديره المخرج المسرحي والحكاء محمد عبدالفتاح، وقدم من خلاله عشرات الحكائين من مصر، والوطن العربي.