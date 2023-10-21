نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شيخ الأزهر ينعى مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نعى الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بمزيد من الرضا بقضاء الله وقدره، اللواء محمد أمين، مستشار السيد رئيس الجمهورية للشؤون المالية، أمين صندوق تحيا مصر، الذي وافته المنية اليوم السبت.

ويذكر الإمام الأكبر للفقيد الراحل تعاونه مع الأزهر من خلال بيت الزكاة والصدقات المصري، وحرصه على خدمة الفقراء والمحتاجين، وتيسير عمل القوافل الإنسانية والإغاثية، داعيا المولى -عز وجل- أن يجعل ما قدمه من أعمال الخير شفيعا له، وأن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يرزق أهله وذويه الصبر والسلون، "إنا لله وإنا إليه راجعون".