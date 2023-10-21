نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صندوق تحيا مصر ينعي مستشار رئيس الجمهورية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نعى صندوق تحيا مصر ببالغ الحزن والأسى اللواء محمد أمين نصر، مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية وأمين صندوق تحيا مصر، ورمز من

رموز مصر والمؤسسة العسكرية ورجالها المخلصين.

ومن المقرر أن يتم تشييع جثمان الفقيد في جنازة عسكرية من مسجد المشير طنطاوي بالقاهرة الجديدة، غدًا الأحد ٢٢ أكتوبر، بعد صلاة الظهر، على أن يقام العزاء بعد غد، الإثنين، ٢٣ أكتوبر بقاعة السلام الرئيسية بمسجد المشير طنطاوي بالقاهرة الجديدة.

ندعو الله سبحانه وتعالى أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.