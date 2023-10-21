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وزير الأوقاف ينعى اللواء محمد أمين نصر مستشار رئيس الجمهورية

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أحمد جودة - القاهرة - نعى وزير الأوقاف أ.د/ محمد مختار جمعة  بخالص الحزن والأسى المغفور له بإذن الله تعالى اللواء/ محمد أمين نصر، مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، وأمين صندوق تحيا مصر، سائلًا الله (عز وجل) أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يجزيه عما قدم لخدمة وطنه خير الجزاء، وأن يلهم أهله وذويه خالص الصبر والسلوان، ويسأل الله له واسع الرحمة والمغفرة.
ويؤكد أنه (رحمه الله) كان قامة وطنية أبلت بلاءً حسنًا في خدمة الوطن في ظروف بالغة الدقة والصعوبة، وأننا عرفناه أنموذجًا للأخلاق الراقية.

اللواء/ محمد أمين نصر، مستشار رئيس الجمهورية الذي وافته المانية اليوم 
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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