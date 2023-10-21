نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الأوقاف ينعى اللواء محمد أمين نصر مستشار رئيس الجمهورية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نعى وزير الأوقاف أ.د/ محمد مختار جمعة بخالص الحزن والأسى المغفور له بإذن الله تعالى اللواء/ محمد أمين نصر، مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، وأمين صندوق تحيا مصر، سائلًا الله (عز وجل) أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يجزيه عما قدم لخدمة وطنه خير الجزاء، وأن يلهم أهله وذويه خالص الصبر والسلوان، ويسأل الله له واسع الرحمة والمغفرة.

ويؤكد أنه (رحمه الله) كان قامة وطنية أبلت بلاءً حسنًا في خدمة الوطن في ظروف بالغة الدقة والصعوبة، وأننا عرفناه أنموذجًا للأخلاق الراقية.