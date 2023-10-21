وفاة اللواء محمد أمين مستشار الرئيس السيسي للشئون المالية

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 21 أكتوبر 2023 05:27 مساءً - توفي اللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية حيث من المقرر تشييع الجنازة بعد صلاة الظهر غدا الأحد من مسجد المشير طنطاوي.

ومن جانبه نعى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، اللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية أمين صندوق تحيا مصر، الذي وافته المنية اليوم السبت.

يذكر فضيلة الإمام الأكبر للفقيد الراحل تعاونه مع الأزهر من خلال بيت الزكاة والصدقات المصري، وحرصه على خدمة الفقراء والمحتاجين، وتيسير عمل القوافل الإنسانية والإغاثية داعيا المولى -عز وجل- أن يجعل ما قدمه من أعمال الخير شفيعا له وأن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يرزق أهله وذويه الصبر والسلون، إنا لله وإنا إليه راجعون.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قرر تعيين اللواء الراحل مستشارا لرئيس الجمهورية للشؤون المالية في 2019 كما سبق تعيينه في 2015 عضوًا في مجلس أمناء صندوق تحيا مصر أمينًا للصندوق.