حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 21 أكتوبر 2023 05:27 مساءً - قال وزير خارجية المملكة المتحدة جيمس كليفرلي، إن الوضع في قطاع غزة صعب وخطير، وعلينا جميعًا أن نعمل معًا للاستقرار في هذه المنطقة.

وأضاف «كليفرلي»، خلال كلمته في قمة القاهرة للسلام المنعقدة في العاصمة الإدارية الجديدة، والمذاعة على قناة «القاهرة الإخبارية»، أننا نثمن كلمة الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، ونحن ممتنون إلى الحكومة التي تسعى إلى السلام، ونؤكد على أهمية وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وتابع وزير خارجية بريطانيا: «علينا أن نعمل معًا لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني في غزة، بالتنسيق وبما يتماشى مع المجتمع الدولي، كما أن الموقف الذي نعيشه الآن صعبًا للغاية، وعلينا أن نعمل معًا يدًا بيد من أجل مستقبل آمن».