رئيس الوزراء العراقى لـ"القاهرة الإخبارية": نرفض تهجير أهالى غزة إلى سيناء

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 21 أكتوبر 2023 05:28 مساءً - قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السودانى، نجري اتصالات مكثفة لمنع اتساع رقعة الصراع في الإقليم، مشددا على رفضه تهجير أهالي غزة إلى سيناء أو أي منطقة أخري.

وأضاف رئيس الوزراء العراقي، خلال تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية: "قمة القاهرة للسلام دعوة مهمة للوقوف ضد الممارسات الإسرائيلية في ظل الصمت الدولي"، مشيرا إلى أن الشارع العربي والإسلامي متضامن تماما مع سكان أهالي قطاع غزة.

وكان رئيس الوزراء العراقي، قد أكد خلال كلمته فى قمة القاهرة للسلام 2023، أن العراق لنْ يتأخر عن تقديم أي مساعدة ممكنة لقطاع غزة، داعياً إلى إنشاء صندوق لدعم وإعمار القطاع.