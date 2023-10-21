نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطوير ورصف طريق ترعة محمود خليل ببرقاش في منشأة القناطر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أعمال رصف وتطوير طريق ترعه محمود خليل ببرقاش بمركز ومدينة منشأة القناطر ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري.

تطوير ورصف طريق ترعة محمود خليل ببرقاش

كما أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على ضرورة الاستعانة بالشركات الجادة المشهود لها بالكفاءة والخبرة لتنفيذ المشروع على أكمل وجه، مشددا برفع معدلات التنفيذ مع الانتهاء من مختلف أعمال الرصف في مواعيدها الزمنية المحددة لتيسير الحركة المرورية أمام السيارات والمارة.



ووجه محافظ الجيزة، بضرورة المتابعة الميدانية خلال مراحل العمل للوقوف على جودة الأعمال المنفذة، والالتزام بالجدول الزمني المقرر لها.

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