الرئاسة: مصر لن تقبل بتصفية القضية الفلسطينية ولن تتهاون فى الحفاظ على...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 21 أكتوبر 2023 07:37 مساءً - اجتمع فى القاهرة، اليوم السبت، بدعوة من جمهورية مصر العربية، قادة ورؤساء حكومات ومبعوثي عدد من الدول الإقليمية والدولية، للتشاور والنظر فى سبل الدفع بجهود احتواء الأزمة المتفاقمة في قطاع غزة، وخفض التصعيد العسكرى بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني الذى راح ضحيته آلاف القتلى من المدنيين الأبرياء منذ اندلاع المواجهات المسلحة في ٧ أكتوبر الجاري.

قالت رئاسة الجمهورية في بيان اليوم السبت إنه فى إطار سعي مصر نحو تحقيق تلك الأهداف السامية، لن تقبل أبداً بدعاوى تصفية القضية الفلسطينية علي حساب أى دولة بالمنطقة ولن تتهاون للحظة فى الحفاظ علي سيادتها وأمنها القومى فى ظل ظروف وأوضاع متزايدة المخاطر والتهديدات مستعينة فى ذلك بالله العظيم، وبإرادة شعبها وعزيمته.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعاصمة الإدارية الجديدة اليوم السبت قمة القاهرة للسلام.

واستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قادة وزعماء العالم المشاركين في قمة القاهرة للسلام لبحث مستجدات التصعيد العسكري الراهن في قطاع غزة، وجهود احتواء الموقف.

وشهدت العاصمة الإدارية الجديدة اليوم قمة القاهرة للسلام تلبية لدعوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بسبب مستجدات التصعيد العسكري الراهن في قطاع غزة، وجهود احتواء الموقف وبدأ قبل قليل توافد عدد من القادة والزعماء المشاركين في قمة القاهرة للسلام.

وشهدت القمة بحث آخر التطورات على الساحة الفلسطينية وآخر مستجدات الجهود الجارية لوقف العدوان على الفلسطينيين وتجنيب المدنيين ويلات الحرب وأهمية إدخال المواد الإغاثية الطبية والغذائية وتوفير المياه والكهرباء بأقرب وقت ممكن.

كما بحثت القمة رفض تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة أو من الضفة أو القدس ، وتم التأكيد على أن السلام والأمن يتحققان من خلال تنفيذ حل الدولتين المستند لقرارات الشرعية الدولية الذي يشمل كامل أرض دولة فلسطين في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة والاعتراف بدولة فلسطين.