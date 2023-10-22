نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأرصاد تحذر.. تعرف على تفاصيل طقس اليوم الأحد 22 أكتوبر 2023 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد 22 أكتوبر 2023، على جميع أنحاء الجمهورية.

وقالت هيئة الأرصاد، إنه من المتوقع أن يسود اليوم طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل الحرارة الحرارة على السواحل الشمالية.

وأضافت الأرصاد، أن الطقس سيكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في أخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأشارت إلى أنه من المتوقع اليوم أن تتكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من مسطحات مائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، تكون كثيفة أحيانًا على مناطق الوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، محذرة قائدي السيارات بتوخي الحذر خلال القيادة في فترة الصباح.

وبحسب توقعات خبراء الأرصاد، هناك نسبة لحدوث أمطار خفيفة بنسبة (20% تقريبًا) على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

أما عن حالة البحرين، فأوضحت أن البحر الأبيض المتوسط تكون حالته خفيف إلى معتدل، وارتفاع الأمواج من «1 إلى 1.5 متر»، واتجاه الرياح شمالية شرقية.

وبالنسبة للبحر الأحمر تكون حالته معتدل، وارتفاع الأمواج من «1.5 إلى 2 متر»، واتجاه الرياح شمالية غربية.