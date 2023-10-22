حظك اليوم.. توقعات الابراج ليوم الاثنين 23-10-2023

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 22 أكتوبر 2023 08:27 صباحاً - حظك اليوم برج الحمل الاثنين 23-10-2023

مهنياً: تعيش يوما ثقيلا باجواءه المتقلبة حاول لن تتعامل مع الظروف بجدية اكبر ولا تجعل الخلافات تكبر كما المشاكل المالية المتراكمة حاول ان ترتب امورك بالتي هي افضل وباقل خسارة ، وقاوم رغباتك الحالية للنفقات غير المجدية.

عاطفياً: سماؤك العاطفية تكون سعيدة، وتتحسّن بعض الأمور رويداً رويداً كما ترغب.

صحياً: مقاومة المغريات لدفعك إلى الإفراط في الطعام أمر إيجابي يسجل لمصلحتك.

حظك اليوم برج الثور الاثنين 23-10-2023

مهنياً: يوم جيد يحمل تاثيرات متفهمة متضامنة معك من خلال اشخاص يبقى عليك انت ان تقرر ما تريد البحث في ملفات الماضي يكون جدياً لمصلحتك، وتلاحظ الفارق سريعاً.

عاطفي: الاستقرار العاطفي مهم جداً، تندفع مع تأثير الحظ وتحظى بالشخص الذي طالما تمنيت العيش معه.

صحياً: لا داعي إلى التوتر، تبدو مزاجياً وقليل الصبر ولا سيما حين يتعلق الأمر بأحد الأولاد.

حظك اليوم برج الجوزاء الاثنين 23-10-2023

مهنياً: الاجواء الفلكية مؤيدة تحمل ظروفا مهمة ووعودا للتوصل الى اتفاق او حل كذلك فتختفي الالتباسات السابقة ويجعلك أكثر تناغماً مع المحيط تحت تاثيرات القمر الجديد من الميزان الصديق.

عاطفياً: لا تقدم للشريك أكثر مما يطلبه منك، فهو يكتفي بما تقدمه له من عاطفة وحب.

صحياً: الاعتدال في ممارسة الرياضة هو أفضل الحلول، وكل ما عدا ذلك ليس ايجابياً.

حظك اليوم برج السرطان الاثنين 23-10-2023

مهنياً: لا للتهور أو الحساسية الزائدة في هذا اليوم المتعب جسديا ومعنويا تحت تاثيرات القمر الجديد المواجه لبرجك لذلك كن منطقي وتجنب التدخل في مشاكل الآخرين حتى تجد راحتك، وكن على حذر.

عاطفياً: يوم زاخر بالآمال والإيجابيات. أنت متواضع، ما يجعلك عرضة لأنظار من حولك.

صحياً: الأجواء الجميلة المحيطة بك تبقيك في حال من الفرح والسعادة والشعور بالارتياح.

حظك اليوم برج الاسد الاثنين 23-10-2023

مهنياً:يوم مهم مريح يعطي مردودا ماليا ومعنويا فتشعر بأنك رقيق الإحساس، و كمكافأة على هذه الحساسية الرفيعة تنتزع اللطف من كل من هم حولك.

عاطفياً: إذا قررت الخروج عن الأساليب المطروقة، ترى فرصاً عاطفية جديدة تنفتح أمامك.

صحياً: اتصل بمحيطك بشكل أفضل ولا تغلق الباب أمام فرص الحوار للتخفيف من حدة أعصابك.

حظك اليوم برج العذراء الاثنين 23-10-2023

مهنياً: يوم لاستثمارات تحت تاثيرات القمر الجديد من البيت تلثاني بيت المال لذلك راهِن على هذا اليوم الواعد ماليا كي تنجز أعمالك، فالأمور تسير بشكل جيد، وتتخذ خياراً جديداً.

عاطفياً: راجع بعض المشاكل وأنعم النظر في حياتك العاطفية بطريقة أكثر استقلالية وبرودة أعصاب.

صحياً: احذر اضطرابات الورك والساقين، بالإضافة إلى الحمّى.

حظك اليوم برج الميزان الاثنين 23-10-2023

مهنياً: يوم هوائي بامتياز تحت تاثيرات القمر الجديد الذي ينضم الى الشمس في برجك ما يجعلك تعيد النظر في الارتباطات المهنية، وتلقى تجاوباً من المسؤولين أو من مراكز القوى أو السلطات.

عاطفياً: جلستك في موعدك جيدة ولكن ليس إذا كنت ستضع حواجز من التكبر والغطرسة. وفّر هذه الخطط لتكسب قلب الحبيب.

صحياً: ابتعد قدر المستطاع عن تمضية سهرات طويلة يكثر فيها التدخين.

حظك اليوم برج العقرب الاثنين 23-10-2023

مهنياً: يوم بطيء وكأنك تدور في حلقة مفرغة تحت تاثيرات القمر الجديد من الميزان ما يجعلك حساس جدا عصبي تنزعج من تصرف أحد الزملاء وتجد نفسك أمام ظروف مربكة، وقد تحزنك بعض التطورات.

عاطفياً: تتخلص من مطبات صعبة وتكون مستعداً وتستقبل الأمر بشجاعة، لكن لا تهمل الشريك.

صحياً: ممارسة كرة الطاولة رياضة خفيفة ومنشطة، وتحرك الجسم.

حظك اليوم برج القوس الاثنين 23-10-2023

مهيناً: الامور تسير بطريقة جيدة اعمالك تواصلك مع الاخرين بطريقة سليلة كذلك سوف تتحسّن علاقاتك باستمالة الزملاء إلى التسامح وبزيادة راحتهم المادية. لا تجعل ضغوط العمل سبباً في المشكلة بينك وبينهم.

عاطفياً: الحب يعيدك بالزمن الى الوراء فاسعد به، ولكن لا تبالغ في تقدير نفسك لئلا تقع في المشاكل.

صحياً: خفّض استهلاكك من اللحم وفضّل الأسماك على غيرها. المعدة بيت الداء فكن حكيماً في ما تأكل.

حظك اليوم برج الجدي الاثنين 23-10-2023

مهنياً: يوم متعب صعب يحمل قصص عائلية تصليحات تحضيرات كن هادىء وحاول ان تتعاون مع الآخرين ولا تعظم الامور أكثر.

عاطفياً: أخبار عن الحبيب تجعلك في وضع جيد. ظهور شخص بعد غياب يعيد إليك ذكريات جميلة.

صحياً: آلام الظهر كثيرة هذه الأيام بسبب الجلوس ساعات طويلة. العلاج الناجح هو المشي.

حظك اليوم برج الدلو الاثنين 23-10-2023

مهنياً: تشير امورك بطريقة جيدة تحت تاثيرات القمر الجديد من الميزان ما يجعلك تتلقّى إشارات واعدة وربّما تحقّق إنجازاً كبيراً. تتسارع الأحداث وتشعر بسعادة أو بارتياح.

عاطفياً: إذا كان لديك شك في الطرف الآخر فحاول التأكد من شكوكك قبل أن تقدم على أمر لا تحمد عقباه.

صحياً: ابدأ بممارسة الرياضة صباحاً، فأنت لن تكون نشيطاً كالمعتاد في وقت لاحق من اليوم.

حظك اليوم برج الحوت الاثنين 23-10-2023

مهنياً: تدخل يوما مريحا يحمل طاقة مشرقة وراحة كل الامور ميسرة لذلك حاول ان تقدّم أفضل ما لديك لتكون مشاريعك ناجحة، لا تقلل لا من جهودك ولا من وقتك.

عاطفياً: اصبر على المصاعب التي تواجهك لاستعادة ثقة الشريك بك. لا تخف إذا تأخر الأمر بعض الشيء.

صحياً: استفد من عروض السفر المخفضة، وقم برحلة للاستراحة من ضغط العمل.