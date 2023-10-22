أحمد جودة - القاهرة - حالة الطقس اليوم في مصر

حالة الطقس اليوم الأحد 22 أكتوبر 2023، يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس اليوم الأحد 22 أكتوبر 2023

حالة الطقس اليوم الأحد 22 أكتوبر 2023

تنتشر اليوم شبورة مائية من الساعة 4 إلى 7 صباحا تقريبا تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء.

توجد فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

درجات الحرارة العظمى والصغرى اليوم الأحد

القاهرة العظمى 30 درجة، الصغرى 21 درجة.

الإسكندرية العظمى 29 درجة، الصغرى 20 درجة.

مطروح العظمى 27 درجة، الصغرى 19 درجة.

سوهاج العظمى 32 درجة، الصغرى 18 درجة.

قنا العظمى 35 درجة، الصغرى 20 درجة.

أسوان العظمى 37 درجة، الصغرى 21 درجة.