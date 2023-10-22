أحمد جودة - القاهرة - درجات الحرارة اليوم في مصر

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأحد 22 أكتوبر 2023، يكون طقس اليوم الأحد وفق هيئة الأرصاد الجوية طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة البحرين

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأحد 22 أكتوبر 2023

البحر الأبيض المتوسط تكون حالته خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الأمواج من 1 إلى 1.5 متر، واتجاه الرياح شمالية شرقية.

البحر الأحمر تكون حالته معتدلة، وارتفاع الأمواج من 1.5 إلى 2 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأحد 22 أكتوبر 2023

تنتشرشبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من مسطحات مائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، توجد فرصة لسقوط أمطار خفيفة بنسبة 20% تقريبًا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم الأحد 22 أكتوبر 2023

درجات الحرارة اليوم الأحد فى القاهرة الصغرى 21 والعظمى 30 درجة.

درجات الحرارة اليوم الأحد فى العاصمة الإدارية الصغرى 21 والعظمى 30 درجة.

درجات الحرارة اليوم الأحد فى 6 أكتوبر الصغرى 20 والعظمى 31 درجة.

درجات الحرارة اليوم الأحد فى بنها الصغرى 21 والعظمى 30 درجة.

درجات الحرارة اليوم الأحد فى دمنهور الصغرى 20 والعظمى 29 درجة.

درجات الحرارة اليوم الأحد فى وادى النطرون الصغرى 21 والعظمى 30 درجة.

درجات الحرارة اليوم الأحد فى كفر الشيخ الصغرى 20 والعظمى 29 درجة.

درجات الحرارة اليوم الأحد فى المنصورة الصغرى 21 والعظمى 30 درجة.

درجات الحرارة اليوم الأحد فى الزقازيق الصغرى 21 والعظمى 31 درجة.

درجات الحرارة اليوم الأحد فى شبين الكوم والصغرى 21 والعظمى 30 درجة.

درجات الحرارة اليوم الأحد فى طنطا الصغرى 20 والعظمى 29 درجة.

درجات الحرارة اليوم الأحد فى دمياط الصغرى 21 والعظمى 29 درجة.

درجات الحرارة اليوم الأحد فى بورسعيد الصغرى 22 والعظمى 28 درجة.

درجات الحرارة اليوم الأحد فى الاسماعيلية الصغرى 21 والعظمى 31 درجة.

درجات الحرارة اليوم الأحد فى السويس الصغرى 21 والعظمى 31 درجة.

درجات الحرارة اليوم الأحد فى العريش الصغرى 22 والعظمى 29 درجة.

درجات الحرارة اليوم الأحد فى رفح الصغرى 20 والعظمى 29 درجة.

درجات الحرارة اليوم الأحد فى رأس سدر الصغرى 20 والعظمى 31 درجة.

درجات الحرارة اليوم الأحد فى نخل الصغرى 13 العظمى 28 درجة.

درجات الحرارة اليوم الأحد فى سانت كاترين الصغرى 11 والعظمى 27 درجة.

درجات الحرارة اليوم الأحد فى الطور الصغرى 22 والعظمى 29 درجة.

درجات الحرارة اليوم الأحد فى طابا الصغرى 21 والعظمى 29 درجة.

درجات الحرارة اليوم الأحد فى شرم الشيخ الصغرى 24 والعظمى 32 درجة.

درجات الحرارة اليوم الأحد فى الإسكندرية الصغرى 20 والعظمى 29 درجة.

درجات الحرارة اليوم الأحد فى العلمين الصغرى 19 والعظمى 29 درجة.

درجات الحرارة اليوم الأحد فى مطروح الصغرى 19 والعظمى 27 درجة.

درجات الحرارة اليوم الأحد فى السلوم الصغرى 17 والعظمى 28 درجة.

درجات الحرارة اليوم الأحد فى سيوة الصغرى 16 والعظمى 31 درجة.

درجات الحرارة اليوم الأحد فى الغردقة الصغرى 23 والعظمى 33 درجة.

درجات الحرارة اليوم الأحد فى مرسى علم الصغرى 24 والعظمى 33 درجة.

درجات الحرارة اليوم الأحد فى شلاتين الصغرى 23 والعظمى 34 درجة.

درجات الحرارة اليوم الأحد فى حلايب الصغرى 24 والعظمى 31 درجة.

درجات الحرارة اليوم الأحد فى أبو رماد الصغرى 23 والعظمى 32 درجة.

درجات الحرارة اليوم الأحد فى رأس حدربة الصغرى 24 والعظمى 32 درجة.

درجات الحرارة اليوم الأحد فى الفيوم الصغرى 18 والعظمى 31 درجة.

درجات الحرارة اليوم الأحد فى بنى سويف الصغرى 17 والعظمى 31 درجة.

درجات الحرارة اليوم الأحد فى المنيا الصغرى 17 والعظمى 31 درجة.

درجات الحرارة اليوم الأحد فى أسيوط الصغرى 18 والعظمى 31 درجة.

درجات الحرارة اليوم الأحد فى سوهاج الصغرى 18 والعظمى 32 درجة.

درجات الحرارة اليوم الأحد فى قنا الصغرى 20 والعظمى 35 درجة.

درجات الحرارة اليوم الأحد فى الأقصر الصغرى 19 والعظمى 36 درجة.

درجات الحرارة اليوم الأحد فى أسوان الصغرى 21 والعظمى 37 درجة.

درجات الحرارة اليوم الأحد فى الوادى الجديد الصغرى 16 والعظمى 33 درجة.

درجات الحرارة اليوم الأحد فى أبوسمبل الصغرى 21 والعظمى 36 درجة.