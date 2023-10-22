انت الأن تتابع خبر حالة الطقس اليوم الأحد.. الأرصاد تفجر مفاجأة من العيار الثقيل حول الشبورة والأمطار والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الأحد 22 أكتوبر 2023 في كل المحافظات، وأرجحوا أن يكون مائل إلى الحرارة في النهار على القاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، وأيضاً معتدل الحرارة على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، وأيضاً ينتشر طقس لطيف في الليل ومائل للبرودة على شمال البلاد إلى شمال الصعيد، ويكون لطيف على كلاً من جنوب الصعيد وسيناء.

حالة الطقس اليوم الأحد

وتوقعت الهيئة وجود بعض الظواهر الجوية التي تحدث بسبب تكون الشبورة المائية على العديد من الطرق الزراعية والسريعة، وهي التي تكون قريبة من كل المسطحات المائية التي تؤدي من وإلى القاهرة وشمال الصعيد، وأيضاً تكون كثيفة في العديد من الأحيان على بعض المناطق في الوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وتوجد فرص لسقوط الأمطار التي تكون خفيفة على العديد من المناطق بالسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة وسلاسل جبال البحر الأحمر وتكون على بعض الفترات المتقطعة.

وبعد الكشف عن حالة الطقس اليوم سوف نقدم حالة البحر الأحمر فهي تكون معتدلة ويحدث ارتفاع للأمواج يكون من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وعن حالة البحر المتوسط فهي تكون من خفيفة إلى معتدلة ويحدث ارتفاع الموج الذي يكون من متر إلى 1.5 متر والرياح التي تأتي عليه تكزن سطحية شمالية شرقية.

[حالة الطقس اليوم]

حالة الطقس اليوم

درجات الحرارة اليوم

ويشعر حالياً جميع المواطنين بانخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ في ساعات الليل، وذلك بالمقارنة بفترة النهار، وجميع الأجواء الجوية تشهد حالة من الاستقرار والعديد من الظواهر الجوية التي لا تؤثر على المواطنين، وتم التحذير من الشبورة المائية التي تتكون على العديد من الطرق التي ينتج عنها انخفاض الرؤية في الصباح الباكر، وتم التحذير من تغيير نوعية الملابس في الوقت الحالي، وتأتي درجات الحرارة كما يلي:

القاهرة 30 21

العاصمة الإدارية 30 21

6 أكتوبر 31 20

بنهــــا 30 21

دمنهور 29 20

وادي النطرون 30 21

كفر الشيخ 29 20

المنصورة 30 21

الزقازيق 31 21

شبين الكوم 30 21

طنطا 29 20

دمياط 29 21

بورسعيد 28 22

الإسماعيلية 31 21

السويس 31 21

العريش 29 22

رفح 29 20

رأس سدر 31 20

نخل 28 13

كاترين 27 11

الطور 29 22

طابا 29 21

شرم الشيخ 32 24

الإسكندرية 29 20

العلمين الجديدة 29 19

مطروح 27 19

السلوم 28 17

سيوة 31 16

رأس غارب 32 23

الغردقة 33 23

سفاجا 32 24

مرسى علم 33 24

شلاتين 34 23

حلايب 31 24

أبو رماد 32 23

رأس حدربة 32 24

الفيوم 31 18

بني سويف 31 17

المنيا 31 17

أسيوط 31 18

سوهاج 32 18

قنا 35 20

الأقصر 36 19

أسوان 37 21

الوادي الجديد 33 16

أبوسمبل 36 21