انت الأن تتابع خبر عاجل .. قطع المياه عن بعض الأماكن في مركز طوح بالقليوبية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، بقيادة مصطفى مجاهد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في بيان لها اليوم الأحد الموافق 22 أكتوبر 2023، خريطة قطع المياه عن بعض الأماكن التي تقع في المحافظة،شاركت شركة المياه والصرف الصحي في محافظة القليوبية بيان ، على الصفحة الرسمية الخاصة به على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك حيث أنه ضم كافة المعلومات الخاصة قطع المياه حيث أماكن التي سوف تنقطع عنها وذلك المدة الزمنية، .

قطع المياه

قطع المياه

وأوضحت شركة المياه والصرف الصحي في محافظة القليوبية أن قطع المياه لمدة7 ساعات متواصلة الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا من اليوم نفسه

سبب قطع المياه في محافظة القليوبية

[موعد انقطاع مياه الشرب عن مناطق بالقاهرة]

قطع مياه الشرب

وأضافت شركة المياه والصرف الصحي في محافظة القليوبية أن سبب قطع المياه يتمثل في أعمال إحلال وتجديد الشبكات فى المدينة في مدينة طوخ

أماكن قطع المياه في محافظة القليوبية

وأشارت شركة المياه والصرف الصحي في محافظة القليوبية أن الأماكن التي سوف يتم فيها قطع المياه هي “شارع مصرف الحصة، شارع جلال حجاج، شارع أحمد عبد العزيز، منطقة بنك الإسكندرية، غرب السكة الحديد”.

طلب عاجل

توجهت شركة المياه والصرف الصحي في محافظة القليوبية بطلب عاجل جميع المقيمين في المحافظة والمستشفيات بتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال المدّة المذكورة التي سوف يتم فيها قطع المياه التي سوف يتم إعادة ضخها مرة اخري بعد الانتهاء من أعمال الصبانة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن على رَقَم 125.