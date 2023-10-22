انت الأن تتابع خبر لمدة 5 أيام متواصلة .. قطع الكهرباء عن هذه الأماكن في الغربية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعاني مجموعة من الأماكن والشوارع في الغربية من قطع الكهرباء اليوم الأحد 22 أكتوبر 2023 نتيجة الأعمال التي تقوم بها شركة الكهرباء والطاقة المتجددة في الفترة الحالية في العديد من المحافظات.وأعلنت شركة كهرباء الغربية في بيان له على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك والذي شمل جميع المعلومات الخاصة بعميلة قطع الكهرباء من حيث المناطق التي سوف تشهد قطع الكهرباء، الفترة الزمنية التي يظل فيها التيار منقطع، وأسباب انقطاعه.

موعد قطع الكهرباء في الغربية

قطع الكهرباء

وأشارت شركة كهرباء الغربية، أنه سيتم قطع الكهرباء لمدة 5 أيام متواصلة بداية من الساعة السابعة والنصف حتي الثامنة والنصف صباحاً، بسبب أعمال الصيانة الدورية على محولات الكهرباء، للحفاظ على الخدمات المقدمة للمواطنين، لتقديم أفضل خدمة للمواطن في كافة أنحاء المحافظة، في إطار وخطة الشركة الموسعة خلال الشهر الميلادي الجاري كفاءة عدد من المناطق في الفترة الحالية.

أماكن قطع الكهرباء في الغربية

قطع الكهرباء

وكشفت شركة كهرباء الغربية عن الشوارع والمناطق التي سوف تشهد قطع الكهرباء هي منطقه لوحة الزيوت شبرا قاص، وبیبسي کولا، ونفيا الجديدة، ومنطقة لوحه الجيش، ومنطقة لوحة نايف، وسنيوريتا وذلك اليوم الأحد، أما غداً فسيتم قطع الكهرباء عن منطقة لوحة المياه منطقة لوحة الزيوت، ومنطقة لوحة نايف، والثلاثاء : منطقه لوحة المياه، ومنطقه لوحة نايف والأربعاء منطقه کفر عصام، ومنطقه لوحة الجيش والخميس منطقه لوحة المياه، والجلاء إشناوای، وداون تاون

وتوجه شركة كهرباء الغربية بطلب عاجل إلي المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات ومكاتب البريد وجميع المصالح المتأثرة بالفصل، تدبير احتياجاتهم من الكهرباء خلال فترة الانقطاع، على أن يتم عودة التيار بعد الانتهاء مما يتم القيام به في أسرع وقت حتي لا يحدث أي تعطيل لأعمال الموطنين اليومية