نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مئات السائحين يشهدون ظاهرة تعامد الشمس في أبو سمبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اصطف مئات السائحين صباح اليوم الأحد 22 أكتوبر لمشاهدة الظاهرة الفريدة التي تتكرر كل عام في قدس الأقداس بمعبد أبو سمبلحيث تتعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثاني.

وتتكرر تلك الظاهرة يومين فقط من مل عام وهما يومي 22 أكتوبر و22 فبراير وذلك على قدس الأقداس في المعبد الكبير بأبو سمبل

واستمرت الظاهرة لمدة 20 دقيقة كاملة من شروق شمس اليوم الأحد 22 أكتوبر حيث وصل السائحون إلى أسوان عبر رحلات طيرانوأتوبيسات برية ورحلات نهرية.

وبدأت الظاهرة بسقوط أشعة الشمس على واجهة المعبد، والتى يبلغ ارتفاعها 33 مترًا وعرضها 30 مترًا، ثم تسللت داخل المعبد، وصولالقدس الأقداس والذي يبعد عن المدخل ستين مترًا، ويتكون من منصة تضم تمثال الملك رمسيس الثانى جالسًا وبجواره تمثال الإله رع حورأخته، والإله آمون، وتمثال رابع للإله بتاح، يشار إلى أن الشمس لا تتعامد على وجه تمثال "بتاح"، الذي كان يعتبره القدماء إله الظلام.