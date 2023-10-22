سائق شاحنة مصري قبل الدخول لمعبر رفح: "كلنا فداء الأشقاء في غزة"

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أحمد جودة - القاهرة - رصدت عدسة "دوت الخليج"، سائق شاحنة مصري قبل دخوله معبر رفح، لإرسال المساعدات للأشقاء في أهل غزة؛ حيث تستعد الشاحنات للدخول.

وقال في تصريحات لـ "دوت الخليج": "الله أكبر، لست خائفًا، وكلنا فداء الأشقاء في غزة".

وتستعد السُلطات المصرية، لإدخال دفعة جديدة من المساعدات المختلفة إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.

ويتم تجهيز الشاحنات الموجودة أمام بوابة المعبر؛ حيث شملت نلك الشاحنات، مساعدات طبية، وأغطية، وبعض المساعدات الغذائية.

وينتظر سائقو تلك الشاحنات، إشارة التحرّك، لدخول المعبر للجانب الفلسطيني، وإيصال المساعدات المختلفة للأخوة الأشقاء في غزة.