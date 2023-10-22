نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة بتابع نسب التنفيذ في أعمال التطوير بمنطقة الشيشيني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أعمال تغطية وتطوير وتأهيل ترعة المريوطية بقطاع منطقة فيصل والطريق الموازي لها ومحيط الطريق الدائري وذلك ضمن المشروع الذي تنفذه محافظة الجيزة لرفع كفاءة وتطوير المحاور المؤدية للمتحف المصري الكبير.

حيث تابع المحافظ أعمال تطوير الطريق على جانبى الترعة والذي يشهد أعمال توسعة ورفع كفاءة وإزالة للتعديات على خطوط التنظيم ورصفه بالإضافة إلى أعمال إنشاء ممشي سياحي وتدبيش عددًا من القطاعات بمسار الترعة.

وقد ووجه محافظ الجيزة بالانتهاء من الجدول الزمني للأعمال والالتزام بخطوط التنظيم مشددا علي رفع نواتج الأعمال والرتش بشكل فوري.

كما تفقد المحافظ ساحات انتظار السيارات لخدمة القاطنين بالمنطقة والنقاط التجارية موجهًا بالالتزام بالمعايير الفنية اللازمة للأعمال ومشددا علي الشركات المنفذة بالتعامل الحازم حيال عدم الالتزام بمواعيد تسليم الأعمال.

وعاين المحافظ موقع انشاء يوتيرن اسفل كوبرى الشيشينى مشيرًا إنه تم مراعاة كافه للمعايير المرورية اللازمه لتحقيق الانسيابية المرورية وعدم إعاقة الحركة بمواقع الدورانات.

