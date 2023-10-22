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تعليق أعلام مصر على شاحنات المساعدات قبل دخولها إلى قطاع غزة

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أحمد جودة - القاهرة - بدأ الهلال الأحمر المصري، والتحالف الوطني للعمل ، في تعليق علم مصر على الشاحنات التي تستعد للدخول إلى معبر وفح المصري.

وتستعد السُلطات المصرية، لإدخال دفعة جديدة من المساعدات المختلفة إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.

ويتم تجهيز الشاحنات الموجودة أمام بوابة المعبر؛ حيث شملت نلك الشاحنات، مساعدات طبية، وأغطية، وبعض المساعدات الغذائية.

وينتظر سائقو تلك الشاحنات، إشارة التحرّك، لدخول المعبر للجانب الفلسطيني، وإيصال المساعدات المختلفة للأخوة الأشقاء في غزة.

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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