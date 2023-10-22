نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير التعليم: 30% من الأطفال دون المستوى في القراءة والكتابة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



رحب الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بجميع الحاضرين بورشة عمل حول تعزيز مهارات القراءاة والكتابة خطة عمل قصيرة إلى متوسطة الأجل.



قال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إننا قمنا بعمل دراسة قومية، أتضح أن هناك 30% من الأطفال دون المستوى في القراءة والكتابة، مشيرًا أنه تم تطوير مناهج جديدة على أعلى مستوى وهي مناهج مصرية بمعايير دولية.



وأكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، إلى أن مشكلة ضعف القراءاة والكتابة لن تحل إلى بمشاركة جميع الجهات لحل تلك القضية المهمة.

وأضاف وزير التعليم هناك 70 % من الدول المتوسطة أطفالهم لديهم مشكلة في القراءاة والكتابة، لأن الطفل لو لم يكن لديه لغة لن يكون لديه فكر، مؤكدا إلى ان ضعف القراءاة والكتابة تؤثر علي الطالب وعلي فهمه في جميع المواد.



وتابع: كلنا عارفين إن في ضعف في القراءة والكتابة، مش كل الضعيف في القراءة والكتابة لهم سبب واحد كل طفل له سبب مختلف، ولا بد من التطوير ونتشابك جميعًا لنوصل لحلول لحل قضية ضعف القراءة والكتابة.