نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حجازي: أنا لو روحت مدرسة لقيت الطلاب مبيعرفوش القراءة والكتابة هحاسب المدير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن المدرسة لها دور كبير وقوي في قضية ضعف القراءة والكتابة لدى الطلاب، قائلا: أنا لو روحت مدرسة لقيت الطلاب مبيعرفوش القراءة والكتابة هحاسب مدير المدرسة، فلا بد أن نتكاتف جميعًا لحل القضية.

وأشار الوزير، خلال ورشة عمل بعنوان تعزيز مهارات القراءة والكتابة، أن الطلاب التي لديهم ضعف في القراءاة والكتابة سيكونوا أكثر عرضة للتسرب من التعليم، مشيرا إلى أن الطالب الذي لا يستطيع القراءاة والكتابة سيكون ثقته في نفسة ضعيفة.

وأوضح لا بد من وضع أدوات تشخيصية لحل هذه المشكلة وتحديدها ومن ثم نبدأ في العلاج.