محافظ شمال سيناء يعلن عن انشاء 5 محطات لتحلية المياه بقري الشيخ زويد بتكلفة 9 مليون جنيه

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 22 أكتوبر 2023 01:31 مساءً - أعلن اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، عن إنشاء 5 محطات لتحلية المياه بقري الشيخ زويد بتكلفة 9 مليون جنيه.

وأكد المحافظ خلال اللقاء الذي عقد بالمحافظة، في حضور المهندس سعيد فوزي، نائب رئيس قطاع المياه بشمال سيناء، الدكتور محمد عبد العظيم، مدير معهد بحوث الموارد المائية بالعريش، علي إنشاء محطات لتحلية المياه في كل القري العائدة.

وأضاف المحافظ، أن المعونة الأمريكية قامت بتدعيم قطاع المياه بشمال سيناء بمبلغ 50 مليون دولار، ما ساعد في توفير المياه في مختلف مناطق المحافظة.

و وجه المحافظ الشكر لوزيرة التضامن الإجتماعي على تخصيص المبالغ اللازمة لأنشاء محطات وابار للمياه في القري العائدة بالشيخ زويد، كما وجه الشكر لعدد من المؤسسات الأهلية للتعاون مع المحافظة ومع محافظات الحدودية.

وقالت الدكتورة عفاف الجوهري، رئيس قطاع الصحة في إحدى المؤسسات أنه سيتم توقيع برتوكول تعاون بين المحافظة والمؤسسة وأحد البنوك لإنشاء 5 محطات لتحلية المياه في قري الشيخ زويد، لافتة إلى أن استراتيجية المؤسسة خلال السنوات الماضية تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مناطقها بالمحافظات الحدودية وخاصة محافظة شمال سيناء.

وأضاف المهندس، سعيد فوزي، نائب رئيس قطاع المياه بشمال سيناء، أن محطات تحلية المياه سيتم انشائها في قري أبو العراج ونجع شيبانة وأبو طويلة والجورة وحي الترابين بالشيخ زويد.

وأشار الدكتور محمد عبد العظيم، مدير معهد بحوث الموارد المائية بالعريش، أن المعهد يقوم بالإشراف على حفر الابار الخاصة بمحطات تحلية المياه، وذلك في إطار التعاون بين المحافظة والمعهد في تنمية سيناء.