نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعدادات النهائية لإرسال ثاني دفعة من المساعدات إلى قطاع غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستعد شاحنات المساعدات المصرية الآن، للدخول إلى قطاع غزة عبر معبر رفح؛ حيث تتم الآن الاستعدادات النهائية قبل الدخول، لإرسال المساعدات إلى الأشقاء في فلسطين.

وكان قد بدأ الهلال الأحمر المصري، والتحالف الوطني للعمل الأهلي، في تعليق علم مصر على الشاحنات التي تستعد للدخول إلى معبر وفح المصري.

وتستعد السُلطات المصرية، لإدخال دفعة جديدة من المساعدات المختلفة إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.

ويتم تجهيز الشاحنات الموجودة أمام بوابة المعبر؛ حيث شملت نلك الشاحنات، مساعدات طبية، وأغطية، وبعض المساعدات الغذائية.

وينتظر سائقو تلك الشاحنات، إشارة التحرّك، لدخول المعبر للجانب الفلسطيني، وإيصال المساعدات المختلفة للأخوة الأشقاء في غزة.